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30 Eyl 2020 - 12:18- Ekonomi G: 30 Eyl 2020 - 12:35

Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma ve havacılık sanayisinde önemli gelişmeler görüyoruz. Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. Özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var"
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Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren ve sektörün önemli kısmını temsil eden kuruluşlar, ihracatın artırılması amacıyla iş birliği yapacak.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) arasında iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in himayelerinde başkanlıkta düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole SSİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza attı.

Demir, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarının ihracat ve global pazarlardaki firmalara iş üretmek olduğunu söyledi.

İhracat faaliyetlerine yönelik olarak imzalanan protokolü çok önemli bulduğunu dile getiren Demir, böylece SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi'nin de başka bir boyuta taşınacağını vurguladı.

Demir, gelinen noktada yeni ihracat modelleri, metotları ve teşebbüslerinin konuşulması, yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alırsınız. Biz bir şeyler yaparak belirli sonuçlar aldık. Belirli bir eşiği geçmek istiyorsak sektör, paydaşlar ve SSB olarak oturup daha iyi nasıl yapabiliriz, neyi değişik yaparak nereye varabiliriz diye bir strateji çalışması yapılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Havacılık alanına da özel bir ilgi gösterilmesi ve bu sektörün iç dinamiklerine uygun adımlar atılması için SASAD'ın teşebbüste bulunması gerektiğine inandığını belirten Demir, bu çabaların SSİ'nin çalışmalarını da destekleyeceğini kaydetti.

İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sanayisinde önemli gelişmeler görüyoruz. Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. Özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün oturup yeni ihracat stratejilerinin metotlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz var. Kolları sıvayıp, bu meseleyi burada bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Hedef yeni pazarlar

Protokolle, savunma ve havacılık sanayisini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşımak, ülkenin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulmak veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, ihracatı artırmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, SSİ ve SASAD arasındaki iş birliğiyle koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Protokol kapsamında, iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak.

İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak.

SSİ ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek.

İki kuruluş, devlet teşviklerinin daha etkin kullanılması, yeni mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi alınması ve KOBİ’lerin, teşvik uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi için ortak eğitim çalışmaları yapacak.

Taraflar, pazar araştırması için kullanılan kurumsal veri tabanı aboneliklerini de yapacakları çalışmalarda kullanmak üzere birbirleri ile paylaşacak.

SASAD tarafından kurulan ve çalışmaları yürütülen komitelere, SSİ tarafından üye verilecek ve toplantılar ile komite çalışmalarına aktif katılım sağlanacak, ayrıca SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi, SSİ başkanlığında yeniden oluşturulacak.

30 Eyl 2020 - 12:18 AA Ankara- Ekonomi

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