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30 Eyl 2020 - 12:33- Asayiş G: 30 Eyl 2020 - 13:21

Ordu'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Recep Akman (36) yönetimindeki 06 BMA 759 plakalı otomobil ile Özkan Tenlik'in (40) kullandığı 34 BDH 876 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Akman ile aynı otomobilde bulunan Mehmet Ocaktan (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Tenlik ve Süleyman Coşkan (41), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# kaza, ordu, otomobil, Ünye
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30 Eyl 2020 - 12:33 AA Ordu- Asayiş

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