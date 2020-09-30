Ordu'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Recep Akman (36) yönetimindeki 06 BMA 759 plakalı otomobil ile Özkan Tenlik'in (40) kullandığı 34 BDH 876 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Akman ile aynı otomobilde bulunan Mehmet Ocaktan (68) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü Tenlik ve Süleyman Coşkan (41), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.