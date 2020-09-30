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30 Eyl 2020 - 12:40- Yaşam G: 30 Eyl 2020 - 12:41

Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!

Batı Akdeniz'in batısında bugün öğleden sonra fırtına bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Batı Akdeniz'in batısında bugün öğleden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, Batı Akdeniz'in batısında bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
# Batı Akdeniz, fırtına, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarı
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30 Eyl 2020 - 12:40 AA Ankara- Yaşam

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