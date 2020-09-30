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30 Eyl 2020 - 17:10- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 17:18

Ankara Çubuk Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları!

Ankara ile ilçesi Çubuk arası yaklaşık 89 km olup, özel araçla ulaşımı 1 saat sürmektedir. Ankara Çubuk arası mesafe ve ne kadar sürdüğü özel aracı olmayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara ile ilçesi Çubuk arası yaklaşık 89 km olup, özel araçla ulaşımı 1 saat sürmektedir. Ankara Çubuk arası mesafe ve ne kadar sürdüğü özel aracı olmayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EGO ile Ankara ve Çubuk arası yolculuk edecek vatandaşlar yol parasının ne kadar olduğundan, varışın ne kadar sürdüğüne dair konuları merak ediyorlar. Ankara Çubuk arası hangi aracın hangi hattan gittiğine dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda binebilecekleri durak seçeneklerini değerlendirecek.

EGO ile ulaşımın sağlanacağı durumlarda çoklu kalkış yeri olması vatandaşlar için son derece avantajlı bir durumdur. EGO'nun durak seçenekleri ile herkes kendi konumuna en yakın duraktan binebilmektedir. EGO ile Ankara ve Çubuk arası seferlerin kalkış durağı ise Sıhhiye'dir. Kalkış durağından binilebileceği gibi güzergahtaki 82 duraktan birinde de binilebilir.

EGO Ankara Çubuk Seferleri

EGO ile yapılacak Ankara Çubuk yolculuklarında 487 otobüs hattı kullanılmaktadır. Bu otobüs hattında Adliye'den başlayan yolculuk 82 duraktan geçerek Ayasofya Durağı Caddesine kadar gitmektedir. Çubuk yolculuğu yapacak vatandaşlar istedikleri duraktan binebilirler. Bu hat aynı zamanda Çubuk-Ulus-Sıhhiye olarak da geçmektedir. 487 otobüs hattının tam yolculuğunu tamamlaması ise 160 dakika sürmektedir. Vatandaşların varış saatleri aynı olmakla beraber yolculuk süresi kalkış konumlarına göre farklılık göstermektedir.

487 otobüs hattı hafta içi 06.15'te hafta sonu ise 06.30'da başlamaktadır. Hafta içi 15 dakika aralıklarla oluşturulan seferler hafta sonları 20'şer dakika aralıkla konulmaktadır. Bununla beraber seferler haftanın tüm günleri aynı saatte bitmektedir. Hem hafta içi hem de hafta sonu 23.30'da Ankara ile Çubuk arası seferler sonlanmaktadır.

EGO ile Ankara Çubuk arasında yapılacak yolculuklar aynı zamanda son derece ucuzdur. Ankara- Çubuk normal fiyatlandırması 4.50 TL olmakla beraber, indirimli fiyatlandırma 2.25 TL'dir. Taşıma ücretlerinin de son derece olduğu ulaşımı EGO ile sağlamak vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaktadır. 

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30 Eyl 2020 - 17:10 Ankara- Gündem

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