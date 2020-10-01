Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Hasan Şahin yönetimindeki 58 AD 244 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kangal kara yolunun Gürün yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Havva, Mehmet, Zeynep, Zehranur, Tuğba ve Mehmet Asaf Şahin ile Nuran Özkan yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.