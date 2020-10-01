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01 Eki 2020 - 10:04- Asayiş G: 01 Eki 2020 - 10:05

Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Hasan Şahin yönetimindeki 58 AD 244 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kangal kara yolunun Gürün yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Havva, Mehmet, Zeynep, Zehranur, Tuğba ve Mehmet Asaf Şahin ile Nuran Özkan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# kangal, sivas, trafik kazası
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01 Eki 2020 - 10:04 AA Sivas- Asayiş

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