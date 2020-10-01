Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma fişek atanlar yakalandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma paraşütlü işaret fişeği atılmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası sırasında stadyuma işaret fişeği atılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmada stadyuma atılan paraşütlü işaret fişeğinin, stadın kuzey-doğu arka kısmından 600 metre mesafeden boş bir araziden atıldığını belirledi.
Olay yerine giden ekipler, 14 paraşütlü işaret fişeği daha buldu.
Polis, 5 kilometrekare alan içerisindeki 40 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.
Araç sahibi M.K., A.S. ve K.A.K ile sosyal medyadan olayla ilgili içerik paylaşan Ö.Ü., G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. de yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ü. için spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı. Haklarında adli işlem başlatılan G.K., Ö.M.Ş., ve A.K. adli makamlarca serbest bırakıldı.
Şüphelilerden M.K., A.S. ve K.A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.