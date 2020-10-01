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01 Eki 2020 - 14:48- Asayiş G: 01 Eki 2020 - 14:49

Bodrum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.
# deprem, Ege Denizi, muğla
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01 Eki 2020 - 14:48 AA Ankara- Asayiş

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