Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Eki 2020 - 16:30- Spor G: 01 Eki 2020 - 16:31

Papiss Cisse, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'da paylaşılan videoda Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verdi. Videoda, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü.

Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.

Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.
# fenerbahçe, futbol, Papiss Cisse, süper lig, süperlig
# FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLİ:
Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Su Tedarikçisi Oldu mask
Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Su Tedarikçisi Oldu
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları mask
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe'den Çin'e transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti mask
Fenerbahçe'den Çin'e transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti
Şampiyon Fenerbahçe! mask
Şampiyon Fenerbahçe!
Çaykur Rizespor'da Vedat Muriç Heyecanı! mask
Çaykur Rizespor'da Vedat Muriç Heyecanı!
Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor! mask
Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor!
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! mask
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor mask
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

01 Eki 2020 - 16:30 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma fişek atanlar yakalandı mask
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma fişek atanlar yakalandı
Teknik direktör Osman Özköylü, "hedefi" olan takım çalıştırmak istiyor mask
Teknik direktör Osman Özköylü, "hedefi" olan takım çalıştırmak istiyor
Musa Aydın'dan Batman Petrolspor Güreş Takımı'na ziyaret mask
Musa Aydın'dan Batman Petrolspor Güreş Takımı'na ziyaret
Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı mask
Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı
UEFA'dan Drogba'ya ödül mask
UEFA'dan Drogba'ya ödül
Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Su Tedarikçisi Oldu mask
Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Su Tedarikçisi Oldu
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran olay! 16 yaşındaki kızla evlenmek istedi, olumsuz yanıt alınca kızın annesini öldürdü! mask
Kan donduran olay! 16 yaşındaki kızla evlenmek istedi, olumsuz yanıt alınca kızın annesini öldürdü!
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli mask
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi mask
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak

GALERİ

Gram altın 475 lira oldu! Kapalıçarşı1 Ekim çeyrek altın fiyatı kaç para? mask
Gram altın 475 lira oldu! Kapalıçarşı1 Ekim çeyrek altın fiyatı kaç para?
Böyle evlat olmaz olsun! Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldırdı mask
Böyle evlat olmaz olsun! Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldırdı
Yeni Hayat Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yeni Hayat Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yarım Kalan Aşklar 4. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yarım Kalan Aşklar 4. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor 31. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor 31. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 66. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 66. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL