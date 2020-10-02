Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Eki 2020 - 16:26- Asayiş G: 02 Eki 2020 - 16:36

Son dakika! Leyla Aydemir davasında karar çıktı!

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Sahte rapor operasyonu: 6 tutuklama mask
Sahte rapor operasyonu: 6 tutuklama
Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ayakkabısından 2 kilo altın çıktı! Görenler şaşkına döndü mask
Ayakkabısından 2 kilo altın çıktı! Görenler şaşkına döndü
Başörtülü üniversite öğrencilerine saldırmıştı! Sanığın hapsi istendi mask
Başörtülü üniversite öğrencilerine saldırmıştı! Sanığın hapsi istendi
'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' demişti! Davada karar çıktı mask
'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' demişti! Davada karar çıktı
Ankara'da Kobani soruşturması: 17 kişi tutuklandı mask
Ankara'da Kobani soruşturması: 17 kişi tutuklandı
Böyle evlat olmaz olsun! Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldırdı mask
Böyle evlat olmaz olsun! Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldırdı
Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi mask
Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma fişek atanlar yakalandı mask
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma fişek atanlar yakalandı
Serviste feci olay! Kendisini uyaran kadına saldırdı mask
Serviste feci olay! Kendisini uyaran kadına saldırdı

02 Eki 2020 - 16:26 AA - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' demişti! Davada karar çıktı mask
'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' demişti! Davada karar çıktı
Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi mask
Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi
Bodrum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı mask
Bodrum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
MSB bildirdi! Terörle bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı mask
MSB bildirdi! Terörle bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı
Ankara'da maske ve eldiven dolandırıcılarına operasyon! mask
Ankara'da maske ve eldiven dolandırıcılarına operasyon!
Kobani eylemleri soruşturmasında yeni gelişme! mask
Kobani eylemleri soruşturmasında yeni gelişme!
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli mask
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli
O ilde 97 ev karantinaya alındı mask
O ilde 97 ev karantinaya alındı
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi mask
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi

GALERİ

Adana'da derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi mask
Adana'da derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi
Babil Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü mask
Hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL