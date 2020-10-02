Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Eki 2020 - 18:01- Belediyeler

Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz, sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini isted...
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz, sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Partisinin 34'üncü il kongresini gerçekleştirdiklerini belirten Davutoğlu, "Önümüzdeki hafta sonu 43'üncü il kongremizi de yaparak büyük kongre yapma şartlarına ulaşmış olacağız. En geç kasım ayı başında büyük kongremizi Ankara'mızda Hacı Bayramı Veli'nin huzurunda gerçekleştireceğiz." dedi.

Ekonomide krizin yaşandığını ileri süren Davutoğlu, ekonomi, sağlık ve milli eğitimdeki gelişmeleri eleştirdi. Davutoğlu, ekonomi yönetiminin "ben kura bakmıyorum" deme lüksünün olmadığını belirtti.

Ekonomik eleştiriler ortaya konulduğunda, salgın durumunun hatırlatıldığını belirten Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yaşandığına dikkati çekti.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi düzenlemesine de değinerek, şunları söyledi:

"Arada bir kafalarına yatmayan demokratik kararların çıktığı Anayasa Mahkemesine bile tahammülleri yok. Anayasa Mahkemesi, parlamenter sistemin bir kurumuymuş, yeni bir sisteme ihtiyaç varmış. Yeni mi fark ettiniz bunu? Niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir düzenleme getirmediniz?"

Davutoğlu güçlendirilmiş parlamenter sisteminin temel ilkeleriyle birlikte ilk lansmanını büyük kongrede yapacaklarını belirterek, yetkin isimlerle yeniden kalıcı ve demokratik anayasa için de çalıştıklarını vurguladı.

ABD'deki Halkbank davasının nihai kararının bahara kaldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Niye biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti üzerinde demoklesin kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Zarraf denilen sahtekar, ihanet etmiş adam, Türkiye'de yargılanmalı cezası Türkiye'de verilmeli. Türkiye'de işlenen bir suçun cezası, Türk mahkemesi tarafından verilir. Türkiye'nin kaderi New York mahkemesinin elinde olamaz. Türk kamu bankalarının kaderi de onurlu Ankara mahkemelerinin elinde olmalı, Türk mahkemeleri karar vermeli."

Davutoğlu, bazı televizyon programlarında aile değerlerinin yok sayıldığına işaret ederek, "'Aile değerlerini koruyacağız' sözü altında aylarca kampanya yürütenler şimdi nerede? Türk aile değerlerinin, komşuluk hukukunun, kadın onuru ve çocuk hakkının yerle bir edildiği bir program gerçekleştiriliyor. RTÜK küçük bir ceza ile geçiştiriyor. Milletin değerleri ile oynamayın." şeklinde konuştu.

Eğitimdeki konulara da değinen Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığının pandemi döneminde rakamları şeffaf ve dürüst olarak ilan etmediğini savunan Davutoğlu, konuşmasını, "Geleceğe güvenin Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yoktur." sözleri ile tamamladı.

02 Eki 2020 - 18:01 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Emine Erdoğan yazar Şule Yüksel Şenler'i anlattı: mask
Emine Erdoğan yazar Şule Yüksel Şenler'i anlattı:
Başkan Çetin, büyük tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı! - Ankara mask
Başkan Çetin, büyük tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı! - Ankara
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli mask
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli
O ilde 97 ev karantinaya alındı mask
O ilde 97 ev karantinaya alındı
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi mask
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi

GALERİ

Adana'da derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi mask
Adana'da derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi
Babil Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü mask
Hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL