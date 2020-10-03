Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent ekibi, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.
Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Vodafone Park'ta yarın oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, saat 16.00'da başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.