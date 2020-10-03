Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Eki 2020 - 20:10- Dünya G: 03 Eki 2020 - 20:11

Trump'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama!

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi: "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Kovid-19'a yakalanan ve dün Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılan Trump'ın doktoru ABD Başkanı'nın sağlık durumu hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Conley, basın toplantısına, "Bu sabah itibarıyla Başkan Trump'ın durumu gayet iyi." sözleriyle başladı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye getirilmesi kararını ilgili tıp ekibiyle istişare halinde kendisinin verdiğini dile getiren Conley, "Başkan'ın buraya getirilmesini tedbir amaçlı olarak biz istedik. Kendisinin hafif öksürüğü ve yorgunluğu var, perşembe ve cuma sabahı ateşi vardı ancak ondan sonra ateşi kalmadı." şeklinde konuştu.

- "Şu anda oksijen desteğine ihtiyacı yok"

Trump'ın oksijen desteği alıp almadığı sorularına net bir yanıt veren Conley, "Başkan şu anda oksijene bağlı değil. Oksijen desteğine ihtiyacı yok şu anda. Hastaneye geldiğinden bu yana oksijene hiç bağlanmadı." bilgisini verdi.

Conley, ayrıca Trump'ın oksijen satürasyonunun yüzde 96 olduğunu açıkladı.

Diğer doktorlarla birlikte Trump'a uygulanan tedaviden de bahseden Conley, "Remdesivir" adlı ilacın yanı sıra kendisine özel bir "antikor kokteyli" verildiğini belirtti.

- Kaç günde hastaneden çıkacağı belli değil

Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows ile birlikte Başkanlıkla ilgili işlerini yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Conley, "Kendisine Kovid-19'la ilgili uluslararası protokolleri ve onun ötesini uyguluyoruz. Kaç günde hastaneden çıkacağını söylemek şu anda pek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın şu anda nefes alma zorluğu yaşamadığını kaydeden Doktor Conley, "Kendisi 74 yaşında bir erkek ve biraz kilolu, buna bağlı durumları her an kontrol ediyoruz. Onun dışında gayet sağlıklı." yorumunu yaptı.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın durumuna da değinen Conley, "First Lady çok iyi durumda, o sebeple buraya gelmesine gerek yoktu." dedi.

- Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken açıklama

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray'ı takip eden muhabirlere Trump'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu yetkili, açıklamasında, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil." ifadesini kullandı.

Trump'ın doktorunun açıklamasından sonra yapılan bu ilave açıklama dikkati çekti.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

# abd, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Kovid-19, yeni tip koronavirüs
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracını imha etti - Video Haber mask
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracını imha etti - Video Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden cinsel istismar açıklaması! mask
Dünya Sağlık Örgütü'nden cinsel istismar açıklaması!
Askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü mask
Askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Trump ve Biden canlı yayında birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu... mask
Trump ve Biden canlı yayında birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu...
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 11'e yükseldi mask
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 11'e yükseldi
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi mask
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi
Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı! Türkiye'den art arda tepkiler mask
Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı! Türkiye'den art arda tepkiler
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi mask
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Paris’te saldırı düzenlendi! Yaralılar var mask
Paris’te saldırı düzenlendi! Yaralılar var
Son Dakika! Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı! mask
Son Dakika! Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!

03 Eki 2020 - 20:10 AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi! mask
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden cinsel istismar açıklaması! mask
Dünya Sağlık Örgütü'nden cinsel istismar açıklaması!
Askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü mask
Askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş açıklma! Aşı için net tarih verdi! mask
Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş açıklma! Aşı için net tarih verdi!
Trump ve Biden canlı yayında birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu... mask
Trump ve Biden canlı yayında birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu...
Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri hayatını kaybetti mask
Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli mask
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli
O ilde 97 ev karantinaya alındı mask
O ilde 97 ev karantinaya alındı
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi! mask
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi!
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak

GALERİ

Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti mask
Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi mask
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol mask
Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İlbank - Sarıyer Belediyespor mask
İlbank - Sarıyer Belediyespor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL