Zincirleme trafik kazası: 18 ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.
Cilin'de görevli emniyet yetkilileri, Fuyu kentinde hafif ticari bir aracın traktöre arkadan çarptığını açıkladı.
Yetkililer, bu aracın daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki başka bir araca daha çarptığını ifade etti. 8 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 1 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.