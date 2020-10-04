Mersin'de çocuklarını darbeden baba tutuklandı

Mersin'de, çocuklarını darbettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı.
Evdeki yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.