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04 Eki 2020 - 20:25- Asayiş G: 04 Eki 2020 - 20:26

Mersin'de çocuklarını darbeden baba tutuklandı

Soruşturma kapsamında üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mersin'de, çocuklarını darbettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı.

Evdeki yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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04 Eki 2020 - 20:25 AA Mersin- Asayiş

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