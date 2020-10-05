Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Eki 2020 - 17:06- Spor

Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013&#39;ten bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haft...
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013'ten bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası başladı.

5-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Amatör Spor Haftası'nın Ulus Atatürk Anıtı'nda düzenlenen açılış törenine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şube müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

05 Eki 2020 - 17:06 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır mask
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Fenerbahçe'den, Diego Perotti açıklaması mask
Fenerbahçe'den, Diego Perotti açıklaması
Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı mask
Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı
Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı mask
Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz" mask
Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz"
Serbest güreşçiler Ankara Elmadağ'da kampa girdi mask
Serbest güreşçiler Ankara Elmadağ'da kampa girdi
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi! mask
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi!
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek... mask
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek...
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu mask
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Koca'dan Flaş Açıklama! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan Flaş Açıklama!
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020 mask
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020

GALERİ

Hüseyin Kağıt Kimdir? Ankaralı Hüseyin Kağıt Kaç Yaşında? Instagram Hesabı mask
Hüseyin Kağıt Kimdir? Ankaralı Hüseyin Kağıt Kaç Yaşında? Instagram Hesabı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü mask
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yüz yüze eğitim başlıyor mu? mask
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Bakanı Akar: "Ermenistan, masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor" mask
Bakanı Akar: "Ermenistan, masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor"
Sivas'ta korkunç kaza: 5 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza: 5 yaralı
Takım elbise çalan şüpheli otostop çektiği polis tarafından yakalandı mask
Takım elbise çalan şüpheli otostop çektiği polis tarafından yakalandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL