Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013'ten bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası başladı.
5-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Amatör Spor Haftası'nın Ulus Atatürk Anıtı'nda düzenlenen açılış törenine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şube müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.
Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası, 11 Ekim'e kadar devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.