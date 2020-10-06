Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.
Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.