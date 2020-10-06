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06 Eki 2020 - 09:33- Asayiş G: 06 Eki 2020 - 10:02

Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
# FETÖ
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06 Eki 2020 - 09:33 AA Ankara- Asayiş

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