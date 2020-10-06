Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Eki 2020 - 14:11- Spor G: 06 Eki 2020 - 14:12

Aziz Yıldırım'ın "kasten yaralama" davasında karar

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 2017 yılında oynanan basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 bin lira para cezası ve 1 yıl spor müsabakalarından men edilmesine karar verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 2017 yılında oynanan basketbol maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 6 bin lira para cezası ve 1 yıl spor müsabakalarından men edilmesine karar verildi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanıklar Aziz Yıldırım ile Mehmet Işık Eyigüngör katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdürrahim Erol, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Mehmet Işık Eyigüngör'ün avukatı ise dosya kapsamında müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı işlemediğini, o eylemin kendisini savunmaya yönelik olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Yıldırım'ın "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl boyunca müsabakalardan men cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer müşteki sanık Mehmet Işık Eyigüngör'ün ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan beraatini karara bağladı.

- Olayın geçmişi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede ayrıca, Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması talep edilmişti.

# 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, adliye, Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, dava, Duruşma, Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, fenerbahçe, karar duruşması, Kasten yaralama, Tokat, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngö

06 Eki 2020 - 14:11 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi mask
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi
Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı mask
Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Bolu Gerede'ye uluslararası standartlarda kayak pisti mask
Bolu Gerede'ye uluslararası standartlarda kayak pisti
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır mask
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Fenerbahçe'den, Diego Perotti açıklaması mask
Fenerbahçe'den, Diego Perotti açıklaması
Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı mask
Paralimpik atıcıların, Ukrayna ile yaptığı ikili kamp tamamlandı
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu mask
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek... mask
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek...
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020 mask
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020
O ilde 173 ev daha karantinaya alındı mask
O ilde 173 ev daha karantinaya alındı
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor mask
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor

GALERİ

Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor mask
Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor
Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber mask
Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber
Trendyol 6-7-8 Ekim İndirimleri! Hangi Ürünlerde Sürpriz İndirimler Var? mask
Trendyol 6-7-8 Ekim İndirimleri! Hangi Ürünlerde Sürpriz İndirimler Var?
İlaç Kullanmadan Sivilce Tedavisi Mümkün mü? mask
İlaç Kullanmadan Sivilce Tedavisi Mümkün mü?
‘’Eğitimden bir kare’’ fotoğraf sergisi Ankara'da kapılarını açtı mask
‘’Eğitimden bir kare’’ fotoğraf sergisi Ankara'da kapılarını açtı
Bira Kilo Aldırır Mı? Hangi Bira Kaç Kaloridir? mask
Bira Kilo Aldırır Mı? Hangi Bira Kaç Kaloridir?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL