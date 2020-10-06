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06 Eki 2020 - 15:44- Asayiş G: 06 Eki 2020 - 15:45

Ankara'da tefecilik yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı

Ankara'da suç örgütü faaliyeti çerçevesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'da suç örgütü faaliyeti çerçevesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.A. adlı kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, "Apca" lakaplı M.S. ile S.B'den yüzde 20 komisyonla 40 bin lira borç aldığını, 100 bin lira ödemesine karşın borcunu bitiremediğini ve tehdit edildiğini bildirerek şikayette bulundu.

Araştırmalar sonucunda M.S. adlı kişinin SGK kaydı olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdüğü ve para transferlerinde çocuğunun hesabını kullandığı belirlendi.

M.S. ve S.B'nin "gün parası" adı altında taksicilere faizle para verdiği, C.E'nin de faizle para verilen esnaftan para toplayarak tahsildarlık yaptığı, M.S'nin çevresinde "mafya babası" olarak tanınan Ş.T. isimli şahısla ilişkisinin bulunduğu tespit edildi.

Mali Şube polislerince gözaltına alınan M.S, S.B, C.E. ve Ş.T, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'e ifade verdi.

Şüphelilerden Ş.T, savcılık sorgusu sonrasında sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli "suç örgütü kurmak" ve "tefecilik" suçlarından tutuklandı.

# ankara, tefecilik
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06 Eki 2020 - 15:44 AA Ankara- Asayiş

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