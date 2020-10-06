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06 Eki 2020 - 16:31- Asayiş G: 06 Eki 2020 - 16:32

Korkutan yangın! Dumandan etkilenen 5 kardeş hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Mara Mahallesi'nde Muhammed Casim'e ait bir evde yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kardeş sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
# adıyaman, DUMAN, yangın
# YANGIN HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Eki 2020 - 16:31 AA - Asayiş

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