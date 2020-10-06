Korkutan yangın! Dumandan etkilenen 5 kardeş hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hastanede tedavi altına alındı.
Mara Mahallesi'nde Muhammed Casim'e ait bir evde yangın çıktı.
Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kardeş sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.