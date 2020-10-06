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06 Eki 2020 - 18:01- Spor

Fatih Mert'ten Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyaretin il...
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyaretin il müdürü Mustafa Çelik'in makamında gerçekleştiği belirtildi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette başkan Fatih Mert'in, Mustafa Çelik'e MKE Ankaragücü forması hediye ettiği aktarıldı.

06 Eki 2020 - 18:01 AA Ankara- Spor

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