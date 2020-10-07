Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’de hazırlanıyor

Olimpik havuzda yer alan milli sporcular, Türkiye'de organize edilen ortak kamplarda birçok ülkeden önemli sporcularla çalışma fırsatı yakalıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, olimpik havuzda yer alan milli sporcular, birçok ülkeden branşlarında önemli isimlerle 2021 yaz aylarında düzenlenecek Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlık için Antalya, Çankırı, Trabzon ve Mersin’deki ortak kamplarda buluştu.

Milliler, İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili’den gelen sporcularla 7 branşta ortak kamp yapma imkanı buluyor.

- "Sportif başarılarımız ve tesisleşme yabancı sporcuların Türkiye’ye ilgisini artırıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başarılı geçirilecek hazırlık döneminin ardından milli sporcuların Tokyo’da önemli başarılara imza atacağına inancını ifade etti.

Eylül ve ekim aylarında milli sporcuların dünyanın önde gelen spor ülkelerinden branşlarında önemli isimlerle Türkiye'de kamp yapmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, yapılan ve yapılacak ortak kampların millilerin hazırlık sürecine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, dünyanın önde gelen spor ülkelerinin ortak kamp taleplerini ve yabancı sporcuların Türkiye’ye olan ilgisini, Türkiye’nin son yıllarda sportif alanda elde ettiği başarılar ve gerçekleştirdiği tesisleşme devriminden kaynaklandığını vurguladı.

- "Türkiye, spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke"

Spor dünyasının Türkiye'ye ilgisinin giderek arttığına işaret eden Kasapoğlu, "Bu Türkiye’nin spor turizminde de dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğinin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemiz, bütün geleneksel ve ekstrem spor branşları için aranan her türlü imkana sahip bir ülke. Türkiye, büyük sporcu kitlelerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli-uygun konaklama imkanlarıyla spor turizminin en önemli iki bileşenini de içinde barındırıyor. Ayrıca Türkiye, ülkemize gelen sporcuların ve takımların çalışmalarını dünya standartlarına uygun bir şekilde yapabilecekleri spor tesislerine sahip. Turizmin üç ana unsuru 'deniz, kum ve güneş' kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (sea, sand and sun) hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına dördüncü olarak 'spor'u koyduk. Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız."

- Kamp programları

Tekvando:

Kadın milliler, 1 Eylül’de Antalya’da İngiltere ile ikili kampa girdi.

Olimpiyat kotasını 4 olimpik sıklette alarak tarihi başarıya imza atan, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek milli takımda, Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş yer alıyor.

Daha önce de pek çok önemli uluslararası organizasyondan madalya ile dönen kadın milli takımımız, İngiliz rakipleri ile 10 Eylül’e kadar ortak kampta bir araya geldi.

Boks:

Erkek olimpik takımı, İngiltere ile 14-24 Eylül'de Çankırı’da, kadın olimpik takımı ise aynı tarihlerde yine İngiliz rakipleri ile Trabzon’da ikili kamp yapma imkanı buldu.

Okçuluk:

Olimpik takım, 25-30 Eylül tarihlerinde Antalya’da Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Rusya ile ortak kamp yaptı.

Milliler, ayrıca 2-4 Ekim’de yine Antalya’da 12 ülkenin yer aldığı müsabakalara katıldı.

Karate:

Milli sporcular 20 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile Antalya’da ortak kampa girdi.

Judo:

Milli sporcular, 1 Ekim'de başlayan ve 20 Ekim'e kadar devam edecek kampta Antalya’da Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili milli takımlarıyla kamp yapıyor.

Eskrim:

Geçen yıl Dünya Gençler Kupası’nda altın madalya kazanarak, Dünya Gençler Kupası’nda altın madalya alan ilk Türk takımı olan ve Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan genç kızlar kılıç takımı, 2016 Rio Olimpiyatları Takım ikinciliği bulunan ve Dünya Klasmanında 6. sırada bulunan Ukrayna Kadın Kılıç Milli Takımı ile 27 Eylül'de kampa girdi. Antalya'daki kamp 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı:

Ukraynalı rakipleri ile 18 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Mersin’de ortak kamp yaptı.