Ankaragücü ile Sivasspor Başkent Kupası'nda kozlarını paylaşacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştireceği Başkent Kupası'nda 10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bu sene Cumhuriyet ve Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyonun heyecanı Eryaman Stadı'nda yaşanacak.

Sezon başında yapılması planlanan ancak stat bakımı nedeniyle ertelenen Başkent Kupası müsabakası 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Başkentteki müsabakayı Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun ile dördüncü hakem Harun Tekin yönetecek.