Ankaragücü ile Sivasspor Başkent Kupası'nda kozlarını paylaşacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştireceği Başkent Kupası'nda 10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak.
TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bu sene Cumhuriyet ve Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyonun heyecanı Eryaman Stadı'nda yaşanacak.
Sezon başında yapılması planlanan ancak stat bakımı nedeniyle ertelenen Başkent Kupası müsabakası 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Başkentteki müsabakayı Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun ile dördüncü hakem Harun Tekin yönetecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.