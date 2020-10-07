Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda dar alan ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.