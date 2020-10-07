Denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi genç boğuldu.
Ailesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akrabasını ziyarete gelen Beytullah Esen (19), serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra dalgalı denizde gözden kaybolan Esen'in anne ve babasının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan genç, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ankara'da üniversite eğitimini sürdürdüğü öğrenilen Esen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Öte yandan, gencin denizden çıkarılışı sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.