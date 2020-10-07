Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsü yakalandı.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarı değerlendiren federal polis güçlerinin Kerkük'ün güneyine operasyon düzenlediğini belirtti.
Harbiye, Kerkük'e bağlı Reşad nahiyesine düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsünün yakalandığını kaydetti.
Yakalanan DEAŞ'lının ilk sorgusunda örgütün sözde Kerkük müftüsü olduğunu itiraf ettiğini aktaran Harbiye, söz konusu kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.
DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.