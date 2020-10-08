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08 Eki 2020 - 09:41- Asayiş G: 08 Eki 2020 - 09:51

Cani koca, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını bıçakla öldürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını bıçakla öldürdü.

R.Y. (36) dün akşam, Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e gelen eşi Bihter Y. (31) ile baldızının 7539 Sokak'taki evinde bir araya geldi.

Çift arasında çıkan tartışmada R.Y. eşini bıçakladı.

Yaralanan Bihter Y, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin boşanma davalarının sürdüğü, bugün duruşmalarının olduğu belirtildi.
# bıçak, boşanma, cinayet
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08 Eki 2020 - 09:41 AA İzmir- Asayiş

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