BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi: "Türkiye'de eşsiz deneyimler elde ettik"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, ''Mültecilerin topluma entegrasyonuna yönelik şehirlerde gerçekleştirilebilecek programlar konusunda Türk otoritelerinden çok şey öğrendik. Dünya Gıda Programı olarak Türkiye'de eşsiz deneyimler elde ettik.'' dedi.

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına aşçılık eğitimi vererek meslek edindirmeyi hedefleyen "Mutfakta Umut Var" (MUV) projesinden bu yıl mezun olan 348 kursiyer, törenle sertifikalarını aldı.

WFP koordinatörlüğünde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen projenin sertifika töreni Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Grede, Mutfakta Umut Var projesine ocak ayından bu yana 22 binden fazla başvuru aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'' Genelde mesleki eğitimlere, iş tecrübesine katkı sağlamadığı yönünde eleştiriler getirilir. Biz bu projede hem mesleki eğitimi hem de iş başı eğitim tecrübesini bir araya getirdik. Bu anlamda proje tüm dünyaya başarılı bir örnek teşkil ediyor. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere yedi ilde başlayan proje, Hatay ve Mersin’in de eklenmesiyle dokuz ilde faaliyetlerine devam ediyor. Birinci grup mezunlardan çoğu şimdiden iş teklifleri alarak mutfaklarda profesyonel olarak çalışmaya hazırlanıyor. 'Mutfakta Umut Var' gerçekten de binlerce insana umut oluyor''

Projenin hamiliğini yürüten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da projede, mesleki ve teknik eğitimler ile uygulamalı eğitim programlarının bir arada olmasının bu alanda ilk ve önemli bir model ortaya koyduğunu ifade etti.

Çankırı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek tüm problemleri ele alıp, projeye ortak olan kurumlarla etkili çözümler ürettiklerini dile getirerek, "Her türlü zorluğa rağmen, aldığımız önlem ve tedbirler kapsamında eğitimlerimizi aksatmadan devam ettirdik. Böylece kursiyerlerimizi planlanan takvime uygun şekilde mezun ettik. Geleneksel Türk lezzetlerini bir araya getirdiğimiz mutfağımızda, dezavantajlı insanlarımızın hayatlarını gastronomi perspektifinden ele alarak gıdanın dönüştürücü gücü ile sürdürülebilir ekonomiler oluşturmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük tarafından mezun olan kursiyerlere törenle diplomaları takdim edildi.

- ''Dünya Gıda Programı olarak Türkiye'de eşsiz deneyimler elde ettik''

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Çankırı, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çankırı, Türkiye'nin 9 yıldır çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak , ''Bu proje sayesinde bir yandan yerel halk ile sığınmacılar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirirken, diğer yandan bu insanların işgücüne kazandırılmasını hedefledik. Bu ve bunun gibi birçok projeyi yürütebilecek kaynağa sahibiz ve gelecekte de farklı projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' dedi.

Grede ise AA muhabirine şunları söyledi:

''Türkiye gelişmiş bir ülke örneği olarak, bünyesinde barındırdığı geniş mülteci popülasyonla çok istisnai bir ülke. Diğer ülkelerde gördüğümüz örneklerin aksine, sığınmacıların büyük çoğunluğu kamplarda değil, şehirlerde yaşıyor. Bu yüzden mültecilerin topluma entegrasyonuna yönelik şehirlerde gerçekleştirilebilecek programlar konusunda Türk otoriteleri ile birlikte burada çok şey öğrendik. Dünya Gıda Programı olarak Türkiye'de eşsiz deneyimler elde ettik.''

- Proje

"Mutfakta Umut Var" projesi geçici koruma altındaki Suriyelilere ve alt gelir grubuna mensup Türk vatandaşlarına aşçılık eğitimi vererek, otellerde, restoranlarda ve kafelerde daha iyi iş bulmalarını sağlamayı amaçlıyor. Proje, gelecek üç yıl içinde 8 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyor. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ise katılımcıların yarısını oluşturacak.

Proje kapsamında, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin illerinde 3 aylık Aşçı Çıraklığı Eğitimi düzenleniyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların programın ikinci 3 aylık evresinde İŞKUR ortaklığında, Saygın Restoran Ağı'nda yer alan restoran, kafe, otel ve catering firmalarında ücretli staj yapma imkanı bularak mesleki tecrübe kazanmaları hedefleniyor. Proje Türk mutfağını tanıtmayı da amaçlıyor. Bu çerçevede eğitim süresince katılımcılara ağırlıklı olarak Türk mutfağından yemeklerin yapılışı öğretiliyor.



