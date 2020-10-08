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08 Eki 2020 - 19:47- Ekonomi

Türkiye - Afrika Ekonomi İş Forumu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun basın açıklamasına katıldı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun basın açıklamasına katıldı.

08 Eki 2020 - 19:47 AA Ankara- Ekonomi

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