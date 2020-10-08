08 Eki 2020 - 19:47- Ekonomi
Türkiye - Afrika Ekonomi İş Forumu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun basın açıklamasına katıldı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun basın açıklamasına katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.