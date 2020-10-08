Ankaraspor, İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmet Taşdemir'in yönetiminde ilk antremanın Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Taşdemir'in antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptığı da ifade edildi.
İsmet Taşdemir'in Ankaraspor'daki yardımcılıklarını Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Serkan Balcı, Fatih Çiçek ve Halit Matlı'nın yapacağı kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.