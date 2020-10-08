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08 Eki 2020 - 21:36- Spor

Ankaraspor, İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Gün...
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TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmet Taşdemir'in yönetiminde ilk antremanın Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Taşdemir'in antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptığı da ifade edildi.

İsmet Taşdemir'in Ankaraspor'daki yardımcılıklarını Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Serkan Balcı, Fatih Çiçek ve Halit Matlı'nın yapacağı kaydedildi.

08 Eki 2020 - 21:36 AA Ankara- Spor

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