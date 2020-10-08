Ankaraspor, İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

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TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmet Taşdemir'in yönetiminde ilk antremanın Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Taşdemir'in antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptığı da ifade edildi.

İsmet Taşdemir'in Ankaraspor'daki yardımcılıklarını Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Serkan Balcı, Fatih Çiçek ve Halit Matlı'nın yapacağı kaydedildi.



