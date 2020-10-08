Hayat, güzelliklerle olduğu kadar beklenmedik durumlarla dolu. Zorlu durumlarda kendinizi ve sevdiklerinizi güvenceye almanın en garanti yollarından biri, hayat sigortası yaptırmak. Siz de kendinizin ve sevdiklerinizin geleceği için hayat sigortası yaptırabilir, zorluklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. “Hayat sigortası nedir?” sorusuna yanıt arıyor ve bu sigortanın avantajlarını öğrenmek istiyorsanız içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım?

Hayat sigortası, güven dolu bir yaşam için tercih edilen sigorta ürünlerinden biri. Pek çok kişi “Hayat sigortası ne işe yarıyor?” sorusunun cevabını merak ediyor. Hayat sigortası kısaca kritik hastalık, işsizlik, maluliyet, vefat gibi beklenmedik zorlu durumlarda sigortalıyı, lehtarlarını ve kanuni varislerini teminat altına alan bir sigorta ürünü olarak tanımlanabilir. Sigortalının, sigorta poliçesindeki süre boyunca sigorta şirketine belirli bir prim ödemesi gerekiyor.

Birikime yönelik sigortalarda, süre sonunda sigortalı, kâr paylı birikimini toplu olarak alabiliyor. Poliçede teminat altına alınan durumlardan biri meydana geldiğinde ise tüm birikim lehtarlara ve varislere aktarılıyor. Yani hayat sigortası ürünüyle sadece kendinizin değil, sevdiklerinizin geleceğini de güvenceye alabilirsiniz. Hayat sigortasının sigortalıya sağladığı avantajlar şu şekilde sıralamak mümkün:

● Hayat sigortası, herhangi bir işsizlik, hastalık, sakatlanma durumunda hayat standartlarınızı sürdürebilmenize yardımcı oluyor.

● Vefat durumunda sunulan maddi teminatlar, ailenizi güvence altına alıyor.

● Çocuklarınız varsa onların eğitimlerinin yarım kalmasını önlemeye yönelik bir tedbir alma imkanı sunuyor.

● Poliçe kapsamındaki kazalar sonucunda muhtemel tedavi giderlerini teminat altına alıyor.

● Beklenmedik, kritik bir hastalığa yakalanmanız durumunda finansal destek sağlıyor.

● Hayat sigortası, yüksek vergi avantajı da sunuyor. Sahip olduğunuz sigorta ürününe göre ödediğiniz aylık tutarın belli bir kısmını gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

● Hayat sigortası yaptırarak anlaşmalı sağlık kuruluşlarından indirimli sağlık hizmeti alabilirsiniz. Poliçenize göre ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

● Konut, kasko ve sağlık poliçelerinde indirim kazanabilirsiniz.

Hayat Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Hayat sigortası şartları; şirkete, teminat türüne, seçilen ürüne göre değişebilir. Çoğu poliçede sağlık koşulu aranmazken bazı poliçelerde sağlıklı olma şartı aranabilir ve yaş sınırı olabilir. Hayat sigortası ürününüzü ve poliçenizi ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz. Sadece kritik hastalıkları kapsayan bir ürün seçebileceğiniz gibi tam kapsamlı hayat sigortası da yaptırabilirsiniz. Dilerseniz sadece risklere karşı güvence sağlarken geleceğe yönelik birikim de yapabileceğiniz bir ürünü tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinizi hayat sigortasının güvencesi altına alabilirsiniz.

Hayat sigortası seçenekleri arasından istek ve ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü belirleyin, geleceğe güvenle bakmaya başlayın.