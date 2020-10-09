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09 Eki 2020 - 10:52- Asayiş G: 09 Eki 2020 - 10:53

Son Dakika! FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen kişinin de arasında yer aldığı zanlıların adreslerinde çok sayıda doküman ele geçirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Operasyonda aralarında örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, "Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu şüphesiyle aranan kişinin de olduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

Saklanmak için kente geldiği belirlenen bazı şüphelilerin, yakınları cezaevinde olan örgüt mensuplarına yardım dağıttığı iddia edildi.
# FETÖ, gözaltı, hücre evi, kütahya, operasyon
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09 Eki 2020 - 10:52 AA Kütahya- Asayiş

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