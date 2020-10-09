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09 Eki 2020 - 11:34- Sağlık G: 09 Eki 2020 - 12:17

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! O ilde...

Sağlık Bakanı Koca: "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliğini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

"Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri

Koca, "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

09 Eki 2020 - 11:34 AA Adana- Sağlık

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