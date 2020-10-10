Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Eki 2020 - 14:09- Sağlık G: 10 Eki 2020 - 14:16

Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kış döneminde acil servislerde yoğunluğun arttığını belirterek, "Nezlenin gripten ve koronavirüsten farklarını bilmek ve yıllarca aşina olduğumuz nezle şikayetleriyle acil servislere başvurmamak gerekir." dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kış döneminde acil servislerde yoğunluğun arttığını belirterek, "Nezlenin gripten ve koronavirüsten farklarını bilmek ve yıllarca aşina olduğumuz nezle şikayetleriyle acil servislere başvurmamak gerekir." dedi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Cander, AA muhabirine, acil servislerin yıllardır sağlık hizmetlerinin en önemli merkezlerinden biri olarak hizmet verdiğini söyledi.

Hastaların yüzde 30'unun acil servislerden hastanelere başvurduğunu, verilen sağlık hizmetinin üçte birinin acil servis üzerinden sağlandığına işaret eden Cander, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 24 saate yayılan hasta başvurularını yönetmek adına tüm mücadelenin merkezinin acil servisler olduğunu kaydetti.

Salgın döneminde acil servis hizmetlerinin hiç aksatılmadığını anlatan Cander, vatandaşın salgının başladığı ilk dönemlerde acil servisleri gereksiz meşgul etmediğini vurguladı.

Ancak bazı vakaların "Kovid-19 bulaşır" kaygısıyla acil başvurularını geciktirmesinin iyi olmayan sonuçlar doğurduğuna değinen Cander, kişinin bu noktada gerektiğinde acillere başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini bildirdi.

Cander, 7-8 aylık hasta ve yönetim tecrübesi kazanmış olan acil servisler ve çalışanlarının hasta yönetmekte zorlanmadığını vurguladı.

Hastalığı daha iyi tanıdıklarını ama uzun süren mücadelenin çok yorduğunu ve yıprattığı çalışanlar olduğuna işaret eden Cander, sürecin uzaması ve şiddet olaylarının moralleri bozduğunu söyledi.

- "Beklentimiz gereksiz başvuruların acil servislere yapılmaması"

Cander, önlerinde çok önemli bir "Bu kış nasıl geçecek?" sorusu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aralık ve ocak ayları acil servislerde hasta sayısı pik yapar, adım atacak yer bulmakta zorlanırsınız. Şimdi koronavirüs sürecinin bunu nasıl etkileyeceği çok tedirgin ediyor. Beklentimiz ilk başlarda olduğu gibi gereksiz başvuruların acil servislere yapılmaması. Nezlenin gripten ve koronavirüsten farklarını bilmek ve yıllarca aşina olduğumuz nezle şikayetleriyle acil servislere başvurmamak gerekir."

Cander, acil servislerin Kovid-19 hastalarının en çok başvurduğu ve takip edildiği yer olduğunu kaydetti.

# acil servis, koronavirüs, Kovid-19, nezle, Prof. Dr. Başar Cander
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..." mask
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..."
Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer? Sadece 10 Dakika Durmanız Yeterli... mask
Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer? Sadece 10 Dakika Durmanız Yeterli...
Sahte İçki Nedir? Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Sahte İçkiye Dair Tüm Bilgiler mask
Sahte İçki Nedir? Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Sahte İçkiye Dair Tüm Bilgiler
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa... mask
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa...
Çin'de geliştirilen aşı Türkiye'deki ilk gönüllüye yapıldı mask
Çin'de geliştirilen aşı Türkiye'deki ilk gönüllüye yapıldı
Beslenme yetersizlikleri kan hastalıklarına neden olabiliyor mask
Beslenme yetersizlikleri kan hastalıklarına neden olabiliyor
Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli besin mask
Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli besin
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 9 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 9 Ekim 2020
Stresi azaltıp, sinirleri yatıştıran mucizevi besinler mask
Stresi azaltıp, sinirleri yatıştıran mucizevi besinler
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! mask
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi!

10 Eki 2020 - 14:09 AA Antalya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ODTÜ'lü araştırmacılardan kanseri biyopsi yerine kan testiyle yakalayan teknoloji mask
ODTÜ'lü araştırmacılardan kanseri biyopsi yerine kan testiyle yakalayan teknoloji
Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli besin mask
Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli besin
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! mask
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi!
Her hastalığı corona sanmayın! mask
Her hastalığı corona sanmayın!
Validen korkutan açıklama: ''Koronavirüs vakaları kontrol altına alınamıyor'' mask
Validen korkutan açıklama: ''Koronavirüs vakaları kontrol altına alınamıyor''
Ani başlayan şişkinlik, karın ve sırt ağrısı şikayetlerine dikkat! mask
Ani başlayan şişkinlik, karın ve sırt ağrısı şikayetlerine dikkat!
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Meteorolojiden yeni uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! mask
Son Dakika! Meteorolojiden yeni uyarı! Kuvvetli yağış geliyor!
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu mask
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu
Cani koca, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını öldürdü! mask
Cani koca, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını öldürdü!
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da FETÖ soruşturması: 8 gözaltı kararı mask
Ankara'da FETÖ soruşturması: 8 gözaltı kararı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! O ilde... mask
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! O ilde...

GALERİ

Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..." mask
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..."
Payitaht Abdülhamid Yeni Sezon Oyuncuları Kimler? Payitaht Abdülhamid 5. Sezon Yeni Oyuncuları… mask
Payitaht Abdülhamid Yeni Sezon Oyuncuları Kimler? Payitaht Abdülhamid 5. Sezon Yeni Oyuncuları…
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor mask
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kırmızı Oda Meliha Gerçek Hikayesi Nedir? Meliha'nın Kızı Melek Öldü Mü? mask
Kırmızı Oda Meliha Gerçek Hikayesi Nedir? Meliha'nın Kızı Melek Öldü Mü?
Kırmızı Oda Alya Kimdir? Kırmızı Oda Alya Gerçek Adı ve Hikayesi Nedir? mask
Kırmızı Oda Alya Kimdir? Kırmızı Oda Alya Gerçek Adı ve Hikayesi Nedir?
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday mask
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL