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10 Eki 2020 - 16:11- Asayiş G: 10 Eki 2020 - 16:12

Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yalçın Taş (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı'nda, Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı midibüsle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Taş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Şahin (21) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
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10 Eki 2020 - 16:11 AA Karaman- Asayiş

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