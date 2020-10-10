Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yalçın Taş (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı'nda, Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Taş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Şahin (21) yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.