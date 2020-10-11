Ankaraspor antrenman maçı yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenman maçı yaptı.
Kulübün açıklamasına göre, transfer yasağını kaldıran ve 17 yeni oyuncuyla sözleşme imzalayan başkent ekibi, milli arayı antrenman maçı yaparak değerlendirdi.
Batıkent Tesisleri'nde 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmayı mavi takım, Halil İbrahim Esen ve Levent Gülen'in golleriyle 2-1 kazandı. Kırmızı takımın tek golü ise Milos Stanojevic'ten geldi.
Mavi takımda Kerem Vergilier (Bayram Kılıç), Tamer Aşık, Tunahan Keskin, Levent Gülen, Enes Eliaçık (İlhami Siraçhan Nas), Kibong Mbamba, Halil İbrahim Esen, Muzaffer Doğan, Beykan Şimşek, Ali Rıza Kılıç ve Umar Basit görev yaptı.
Kırmızı takımda ise Berk Balaban, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Furkan Eliaçık, Stanojevic, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Mehmet Tuğrul Başkan, Emre Can Atila ve Mbilla Etame yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.