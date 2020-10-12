Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan idman, son bölümde oynanan ayak tenisiyle tamamlandı. Ayak tenisi oyununda futbolcular neşeli anlar yaşadı.