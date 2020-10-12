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12 Eki 2020 - 12:36- Spor

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman mask
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan idman, son bölümde oynanan ayak tenisiyle tamamlandı. Ayak tenisi oyununda futbolcular neşeli anlar yaşadı.

12 Eki 2020 - 12:36 AA Ankara- Spor

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