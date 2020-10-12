Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan idman, son bölümde oynanan ayak tenisiyle tamamlandı. Ayak tenisi oyununda futbolcular neşeli anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.