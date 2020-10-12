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12 Eki 2020 - 12:40- Yaşam G: 12 Eki 2020 - 12:41

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

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Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
# balıkesir, çanakkale, edirne, ege, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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12 Eki 2020 - 12:40 AA Ankara- Yaşam

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