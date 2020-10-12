Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...

Antalya'nın Serik ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Haskızılören Mahallesi'nde Makbule Can (64) ile evine gelen damadı M.İ. (42) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.İ, yanındaki tabancayla kayıvalidesine 8 el ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri kaçan M.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.