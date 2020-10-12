Çankırı'daki DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli sınır dışı edildi

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı oldukları, 1'i de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.