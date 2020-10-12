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12 Eki 2020 - 16:17- Asayiş G: 12 Eki 2020 - 16:26

Çankırı'daki DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli sınır dışı edildi

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Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı oldukları, 1'i de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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12 Eki 2020 - 16:17 AA - Asayiş

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