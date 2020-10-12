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12 Eki 2020 - 16:36- Asayiş G: 12 Eki 2020 - 16:46

Akıncı Üssü darbe davasına devam edildi

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Duruşmada, Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yüzbaşı Hüseyin Türk, esasa ilişkin savunma yaptı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, sanık eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, cuma günü başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün tamamladı.

Savunmasında gözaltı sürecini, cezaevinde yaşadıklarını anlatan Türk, hak ihlallerine ve hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını ileri sürdü.

Olay günü Akıncı Üssü'nde verilen emirlerin amirleri tarafından verildiğini bildiren Türk, emirleri sorgulamasının mümkün olmadığını söyledi. Türk, verilen emirlerin kanunsuz olması halinde sorumluluğun emri verenlerde olması gerektiğini savundu. Olay günü kendisine uçuş talimatı verildiğini ancak yaşanan arıza nedeniyle uçuştan vazgeçtiğini anlatan Türk, soruşturma aşamasındaki ifadelerini baskı altında verdiğini söyleyerek hükme esas alınmamasını talep etti.

Üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmediğini belirten Türk, "Ben terör örgütü üyesi değilim. Konusu suç olan bir faaliyet yapmadım. Ben askerim, asker olmanın gereğini yaptım." diye konuştu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

İddianamede, sanık eski yüzbaşı Türk'ün Polis Özel Harekat Başkanlığını vurarak 44 polisi şehit eden eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun kullandığı uçağın ikinci pilotu olarak görev yaptığı belirtilmişti.

İddianameye göre, daha sonra Akıncı Üssü'ne dönen Türk, bir süre sonra ikinci kez havalanıp, "Aslan-6" kodunu kullanan "93-0663" kuyruk numaralı F16 ile TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı.

Türk, saat 03.24'te, TBMM'ye de iki bomba attı.

Türk, savcılık sorgusunda, TÜRKSAT ve TBMM'ye 6 bomba attığını, Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanması saldırısında ise ikinci pilot olarak görev yaptığını itiraf etmişti.

Savcılık mütalaasında, Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

# Akıncı üssü darbe davası, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi, FETÖ
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12 Eki 2020 - 16:36 AA Ankara- Asayiş

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