Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Eki 2020 - 16:47- Eğitim G: 12 Eki 2020 - 16:48

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Selçuk, eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle geldiği Çankırı'da çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından Çankırı TOBB Fen Lisesi, Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk burada anaokulu öğrencileriyle masal dinledi, lise öğrencilerinin açık hava sınıfında derse katıldı. Öğrencilerle sıralarda oturan Selçuk, öğrencilerin çalışmalarını da inceledi.

Daha sonra Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanlığı ile Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.

Bakan Selçuk, temasları kapsamında Çankırı Valiliği Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması" etkinliğinde kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Etkinlik basına kapalı gerçekleştirildi.

# buluşma, çankırı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da 5. Sınıflar Okula Ne Zaman Başlıyor? Okullar Haftada Kaç Gün Açık Olacak? mask
Ankara'da 5. Sınıflar Okula Ne Zaman Başlıyor? Okullar Haftada Kaç Gün Açık Olacak?
Yarın başlıyor! Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama! İşte detaylar... mask
Yarın başlıyor! Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama! İşte detaylar...
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar! KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor?  mask
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar! KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor? 
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor? mask
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor?
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı mask
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? mask
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
Acun Ilıcalı Bedava Bilgisayar Başvuru Formu - Acun Ilıcalı Bedava Laptop Alma - Ne Zaman Dağıtılacak? 2020 mask
Acun Ilıcalı Bedava Bilgisayar Başvuru Formu - Acun Ilıcalı Bedava Laptop Alma - Ne Zaman Dağıtılacak? 2020
2021 Sömestr 15 Tatil Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da Yarıyıl Tatili Ne Zaman? mask
2021 Sömestr 15 Tatil Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da Yarıyıl Tatili Ne Zaman?
Pandemi döneminde okullarda alınması gereken önlemlere DİKKAT mask
Pandemi döneminde okullarda alınması gereken önlemlere DİKKAT

12 Eki 2020 - 16:47 AA - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor mask
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı mask
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı
Öğrencilere müjde! O paralar hesaplara yatmaya başladı! mask
Öğrencilere müjde! O paralar hesaplara yatmaya başladı!
Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı mask
Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi mask
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu mask
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı! mask
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı!
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı mask
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!

GALERİ

Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı - Video Haber mask
Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı - Video Haber
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Ankara sadece bizim değil tüm mazlum milletlerin de Başkentidir” mask
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Ankara sadece bizim değil tüm mazlum milletlerin de Başkentidir”
Masumlar Apartmanı İzleyicileri Çıldıracak, Sosyal Medyayı Yıkacak! "Ezgi Mola Diziden Ayrılıyor" mask
Masumlar Apartmanı İzleyicileri Çıldıracak, Sosyal Medyayı Yıkacak! "Ezgi Mola Diziden Ayrılıyor"
Çukur 99. Bölüm (4.Sezon 6. Bölüm) Full İzle Show TV! 12 Ekim Çukur 99. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 99. Bölüm (4.Sezon 6. Bölüm) Full İzle Show TV! 12 Ekim Çukur 99. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle Fox TV! 12 Ekim Yasak Elma 80. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle Fox TV! 12 Ekim Yasak Elma 80. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı 23. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ekim Sefirin Kızı 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı 23. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ekim Sefirin Kızı 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL