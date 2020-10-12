MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
TSYD Ankara Kupası maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde çalıştı.
Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanın pas çalışması ve pozisyon oyunlarıyla sona erdiği kaydedildi.
Milli takımlarda bulunan Saba Lobjanidze ve Atakan Çankaya'nın yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Assane Diousse, Alper Potuk, hasta olan Stelios Kitsiou ile Emre Güral'ın idmana katılmadığı bildirildi.
Tedavileri tamamlanan Idriz Voca ile Luka Adzic'in ise bugün yapılan antrenmana katıldığı belirtildi.
Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.