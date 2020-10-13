Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Eki 2020 - 10:00- Asayiş G: 13 Eki 2020 - 10:01

Son Dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Madenden çıkartılan işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
# çorum, maden, patlama
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi - Video Haber mask
İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi - Video Haber
Son Dakika! FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı mask
Son Dakika! FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı mask
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Boşanmak isteyen eşini öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! mask
Boşanmak isteyen eşini öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
Halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü mask
Halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü
Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı - Video Haber mask
Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı - Video Haber
Akıncı Üssü darbe davasına devam edildi mask
Akıncı Üssü darbe davasına devam edildi
Çankırı'daki DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli sınır dışı edildi mask
Çankırı'daki DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli sınır dışı edildi
İzmir'de sahte içki felaketi! Ölü sayısı 16'ya yükseldi mask
İzmir'de sahte içki felaketi! Ölü sayısı 16'ya yükseldi
Aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında mask
Aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

13 Eki 2020 - 10:00 AA Çorum- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Boşanmak isteyen eşini öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! mask
Boşanmak isteyen eşini öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
Halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü mask
Halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1'i öldü
İzmir'de sahte içki felaketi! Ölü sayısı 16'ya yükseldi mask
İzmir'de sahte içki felaketi! Ölü sayısı 16'ya yükseldi
Aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında mask
Aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı mask
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Bir ilde daha 5 kişi hayatını kaybetti! mask
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Bir ilde daha 5 kişi hayatını kaybetti!
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi mask
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor... mask
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı! mask
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı!
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı mask
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı
Muhittin Böcek 34 Gündür Yoğun Bakımda! İşte Son Durumu... mask
Muhittin Böcek 34 Gündür Yoğun Bakımda! İşte Son Durumu...

GALERİ

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir? Meme kanseri riskini artıran faktörler... mask
Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir? Meme kanseri riskini artıran faktörler...
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 13 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 13 Ekim 2020
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Mehmet Ali Erbil Hayranları Bu Fotoğrafa Kilitlendi! Tam 2 Aydır Ses Seda Yoktu... Erbil ve Kızı... mask
Mehmet Ali Erbil Hayranları Bu Fotoğrafa Kilitlendi! Tam 2 Aydır Ses Seda Yoktu... Erbil ve Kızı...
Keçiören Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları mask
Keçiören Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL