13 Eki 2020 - 15:16- Spor

İlbank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'tan Deniz Uyanık (solda) rakibi ile mücadele etti.