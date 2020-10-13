13 Eki 2020 - 15:16- Spor
İlbank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'tan Deniz Uyanık (solda) rakibi ile mücadele etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'tan Deniz Uyanık (solda) rakibi ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.