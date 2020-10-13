Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Eki 2020 - 15:16- Spor

İlbank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

ABONE OL Google News Sayfamız

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'tan Deniz Uyanık (solda) rakibi ile mücadele etti.
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'tan Deniz Uyanık (solda) rakibi ile mücadele etti.

13 Eki 2020 - 15:16 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kasapoğlu: "(Güreşçilerimiz) Tokyo'da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti gururlandırmaya devam edecekler" - ANKARA mask
Kasapoğlu: "(Güreşçilerimiz) Tokyo'da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti gururlandırmaya devam edecekler" - ANKARA
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman mask
Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman
Ankaraspor antrenman maçı yaptı mask
Ankaraspor antrenman maçı yaptı
Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları mask
Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor: 0 - 2 mask
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor: 0 - 2
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi mask
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor... mask
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı mask
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı! mask
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı!
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı mask
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı

GALERİ

Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu - Video Haber mask
Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu - Video Haber
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara'nın Uludağ'ı Elmadağ Kayak Merkezi! Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'nın Uludağ'ı Elmadağ Kayak Merkezi! Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın"
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL