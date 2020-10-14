Son Dakika! MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.