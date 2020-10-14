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14 Eki 2020 - 10:21- Asayiş G: 14 Eki 2020 - 10:33

Son Dakika! MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''

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MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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14 Eki 2020 - 10:21 AA Ankara- Asayiş

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