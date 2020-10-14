Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Eki 2020 - 13:34- Ekonomi G: 14 Eki 2020 - 13:35

Bakan Albayrak: "YEP hedefleri kapsamında yeni bir döneme girildi"

ABONE OL Google News Sayfamız

"YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi" "Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

YEP hedeflerine dikkati çeken Albayrak, "YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim'de 6 milyar 909 milyon dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde altın hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu.

# Dış ticaret rakamları, HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitte, Yeni Ekonomi Programı

14 Eki 2020 - 13:34 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sanayi üretim endeksi mask
Sanayi üretim endeksi
İki kalkınma ajansına 10 personel alınacak mask
İki kalkınma ajansına 10 personel alınacak
Son Dakika! Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı mask
Son Dakika! Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mersin'deki Karacaoğlan Göleti'ne ilk kazma vuruldu mask
Mersin'deki Karacaoğlan Göleti'ne ilk kazma vuruldu
Yerli imkanlarla geliştirilen Pak-C yüzde 95 filtrasyonla kuvöz havası koruması sağlayacak mask
Yerli imkanlarla geliştirilen Pak-C yüzde 95 filtrasyonla kuvöz havası koruması sağlayacak
Son Dakika! Bakan Karaismailoğlu duyurdu! mask
Son Dakika! Bakan Karaismailoğlu duyurdu!
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi mask
Şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor... mask
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı mask
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı! mask
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist patlayıcıyla yakalandı!
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

GALERİ

Evine vinç çarpan yaşlı adam kaza anını anlattı - Video Haber mask
Evine vinç çarpan yaşlı adam kaza anını anlattı - Video Haber
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Yeni müjdeler geliyor mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Yeni müjdeler geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Köy Evleri Projesi için düğmeye bastı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Köy Evleri Projesi için düğmeye bastı
Kuruluş Osman 29. Bölüm Full İzle! 14 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman 29. Bölüm Full İzle! 14 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şeref Sözü 1. Bölüm Full İzle! 14 Ekim Şeref Sözü Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Şeref Sözü 1. Bölüm Full İzle! 14 Ekim Şeref Sözü Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir 15. Bölüm Full İzle! 14 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir 15. Bölüm Full İzle! 14 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL