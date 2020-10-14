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14 Eki 2020 - 13:35- Asayiş G: 14 Eki 2020 - 13:56

Ülke genelinde kaçak ve sahte içki operasyonları sürüyor

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Dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Elif Duman
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Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/ sahte içki ele geçirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan, sahte içki sattığı ya da bulundurduğu şüphesi olan iş yeri ve depolara yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı "alkol operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyona 4 bin 439 personelden oluşan 1567 ekip katıldı.

Ekiplerce, 3 bin 98 iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 boş içki şişesi, 99 sahte bandrol, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 32 mermi, 53 bin 820 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 793 puro, 428 paket kaçak sigara, 1706 cinsel içerikli hap ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir yasa dışı alkollü içecek imalathanesinin de deşifre edildiği operasyonlar kapsamında, 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

# Emniyet Genel Müdürlüğü, kaçak/sahte içki, operasyon
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14 Eki 2020 - 13:35 AA Ankara- Asayiş

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