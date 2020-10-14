MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
14 Eki 2020 - 14:43- Asayiş Güncelleme: 14 Eki 2020 - 14:56
SON DAKİKA! Can Dündar'a istenen ceza belli oldu
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.