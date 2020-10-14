Balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesinde yol uygulaması sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, renkli balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde bir miktar esrar ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.