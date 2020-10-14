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14 Eki 2020 - 16:44- Asayiş G: 14 Eki 2020 - 16:45

Balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde uyuşturucu bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesinde yol uygulaması sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, renkli balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

# gözaltı, operasyon, uyuşturucu
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14 Eki 2020 - 16:44 AA Antalya- Asayiş

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