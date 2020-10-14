Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli atletlerle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli atletleri İstanbul'da konuk etti.
Milli sporcuların şampiyonaya hazırlık sürecini dinleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerine, "Türkiye’ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." diyerek başladı.
Türkiye'nin son yıllarda atletizmde yakalamış olduğu başarıların çok önemli olduğu vurgulayan Kasapoğlu, atletizmin temel branş olduğunu ve başarıların her geçen gün arttığını dile getirdi.
Milli sporcularla yakından ilgilenerek çalışmaları hakkında bilgiler de alan Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki uluslararası arenada bizleri bir kez daha gururlandıracaksınız. Sizlere başarı diliyorum. Ne gerekiyorsa her türlü imkanımızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.